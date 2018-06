Dispositivo de fé Agora é só instalar um termostato que desligue o planeta quando o aquecimento global passar dos 2º C em relação à temperatura pré-Revolução Industrial. A meta foi combinada entre chefes de Estado reunidos em Áquila, na Itália, sem que nenhum deles faça a menor ideia de como controlar a temperatura lá fora. Mal comparando, se, em vez do pretexto das mudanças climáticas, os homens mais poderosos da Terra estivessem reunidos numa conferência de paz, na impossibilidade de se acabar com a guerra teriam estabelecido um limite para o número de mortos em ataques aéreos. Digamos que uns 12 por bombardeio! A vida no planeta está nas mãos desses senhores que voltaram ontem pra casa com a sensação de que só falta agora inventar um condicionador que mantenha o ar respirável por controle remoto. Faça você também a sua parte na proteção do meio ambiente: reze! DE REI PARA REI O que faz o diretor musical do show de Roberto Carlos que não tenta convencê-lo a cantar Billie Jean hoje, no Maracanã, em tributo a Michael Jackson? Um rei não pode ignorar a passagem de outro. MICHAEL VIVE Rubinho Barrichello promete subir ao pódio no GP da Alemanha com o passo Moonwalker. O piloto, como se sabe, é bom nesse negócio de andar pra trás. À flor da pele O senador Tasso Jereissati continua à beira de um ataque de nervos no Congresso. Dia desses, perdeu as estribeiras com Eduardo Suplicy. Quase lhe enfia o dedo no nariz! Pode? Ele pooooode! De Lula, sobre a denúncia involuntária de Ronaldo apontando o presidente como intermediário no contato do Corinthians com empreiteiras interessadas na construção de um estádio até 2010: "Enquanto o Fenômeno estiver comendo a bola, ele pode falar a bobagem que quiser!" Graças a Deus! Palavra de quem já conviveu com Pedro Simon depois que ele retirou o apêndice numa cirurgia de emergência: o senador está igualzinho! Amynésia Está tudo tão louco, mas tão louco, que há mais de um mês a cantora Amy Winehouse não protagoniza uma mísera má notícia e ninguém deu por falta dela. Rápidos no gatilho Está chegando ao comércio de rua das grandes cidades de todo o País a versão pirata da camisa autografada da Seleção que Lula deu para Obama na Itália. Ao vice, com carinho Quem já acompanhou de perto um ser humano nessa incrível jornada que é a longa luta pela vida quando ela se anuncia curta está decerto tocado pela bravura de José Alencar. O vice-presidente talvez seja hoje a única coisa verdadeiramente edificante na vida pública brasileira. Amém!