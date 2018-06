Dispositivo na lei permite remanejar até R$ 9 bi do PAC

A lei autorizou também o aumento do porcentual dessa verba a manejar livremente. O governo só remanejava 25% do valor de cada obra do PAC. Agora, o Executivo pode movimentar 30% do valor global do programa.

Desse jeito, os ministérios podem retirar recursos de uma obra do PAC que esteja parada e transferi-los para outra. No fim do ano passado, por pressão da oposição e necessidade de aprovação do Orçamento de 2010, o governo teve de aceitar a redução da margem de remanejamento do PAC - de 30% para 25%. Agora, no ano eleitoral, o governo conseguiu ressuscitar a norma e voltar ao porcentual de 30%.

Os líderes governistas argumentaram que a margem de remanejamento já era de 30% em anos anteriores e esse porcentual permite alocação mais eficiente dos recursos, beneficiando os projetos que cumprem o cronograma. Para evitar que o texto ficasse genérico e qualquer projeto entrasse no remanejamento, foi aprovada uma lista de ações que poderão receber recursos.