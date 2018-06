Disputa de gangues por tráfico deixa um morto em Birigüi Um adolescente morreu e outros dois jovens foram feridos a bala numa disputa de gangues pelo controle de pontos de tráfico na cidade de Birigüi, 518 quilômetros a noroeste de São Paulo. O adolescente A.P.S., 15 anos, um amigo de 17 anos e Edson Moreira de Carvalho, 21 anos, voltavam na noite de sábado, 25, da praia municipal do rio Tietê de Buritama, cidade vizinha a Birigüi, quando foram baleados. Eles pararam para dar ajuda a outro veículo, um Fiat Pálio, no acostamento da vicinal, que liga a praia à cidade. Mal descerem do carro. Foram alvejados à queima-roupa por pistolas automáticas 357 e 380. Na tarde desta segunda-feira, 27, a polícia tinha contado 13 perfurações na lataria do Gol que os rapazes baleados ocupavam. A.P.S. levou cinco tiros em diferentes partes do corpo e morreu. Edson foi baleado na cabeça, no pulmão e braço. W.F.M., de 17 anos, levou um tiro na cabeça e um na perna. Os dois últimos estavam até a tarde desta segunda internados na Santa Casa de Araçatuba. W.F.M. corria risco de morte. De acordo com o delegado de Buritama, José Jorge Bonato, depois de ser baleado, Edson Carvalho ainda conseguiu levar o carro por 150 metros, perto de um motel, onde os três puderam ser socorridos. Segundo Bonato, os dois grupos se conheciam. "Eles só pararam o carro porque conheciam os outros; deviam estar juntos na prainha. Foi um acerto de contas pelo domínio de bocas de tráfico", comentou. No domingo, a polícia prendeu um irmão de A.P.S., cujo nome não foi fornecido. Ele preparava a vingança e foi preso depois de disparar tiros na casa de um dos pistoleiros. Outros dois adolescentes, moradores em Birigüi, também estão presos na cadeia da cidade por envolvimento no crime. O delegado de Buritama, José Jorge Bonato, disse que dois dos três atiradores foram identificados, mas estão foragidos. Ele disse esperar prender os dois e identificar o terceiro ocupando do Pálio ainda nesta segunda.