Disputa em Rondônia tem empate triplo, diz Ibope

No Amazonas, Omar Aziz (PMN) venceria no primeiro turno se a eleição fosse hoje. De acordo com o Ibope, ele tem 54% das intenções de voto. A seguir vem Alfredo Nascimento (PR), com 38%.

Na disputa presidencial, Dilma Rousseff (PT) tem 63 pontos porcentuais de vantagem sobre José Serra (PSDB) entre os amazoneses (76% a 13%).

Também há previsão de vitória no primeiro turno no Acre. Pesquisa divulgada ontem mostra Tião Viana (PT) com 58%. Tião Bocalom (PSDB) está em segundo, com 25%.

Em Roraima, o governador José de Anchieta (PSDB) tem 46% das intenções de votos, seguido por Neudo Campos (PP), com 38%. No Amapá, Lucas Barreto (PSDB) tem 28%e Jorge Amanajás (PSDB), 20%.

As pesquisas foram divulgadas pelas emissoras ligadas à Rede Amazônica. Os números de registro no TSE são 23.718/2010 (AM), 26.960/2010 (AC), 23.314/2010 (RO), 27047/2010 (RR) e 27048/2010 (AP).