Disputa entre perueiros deixa dois mortos em SP Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em tiroteio ontem, às 22h50, na Rua Padre Francisco Veloso, no Jardim Kemel, na zona leste de São Paulo. Os perueiros Claudemir Gomes dos Santos Silva, de 25 anos, e Miguel Carlos Vanzeli, de 32, estavam no Voyage azul de placa CBI-0642 quando foram atingidos por vários disparos. Uma bala perdida acertou de raspão a cabeça de Higino Pacheco, de 41 anos. Os três foram levados ao Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, onde Silva e Vanzeli morreram. Pacheco está internado. O crime, segundo os policiais 50º DP, do Itaim Paulista, está relacionado à disputa entre perueiros clandestinos e motoristas de lotações naquela região. De acordo com familiares das vítimas, elas vinham sofrendo ameaças de interessados em ficar com a linha.