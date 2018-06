Disputa estadual deve ir para 2º turno Os índices da última pesquisa do Ibope, divulgados na noite de ontem, reforçam a tendência de 2.º turno para o governo de Santa Catarina. Raimundo Colombo (DEM) lidera com 41% das intenções, seguido por Ângela Amin (PP), com 27%, e Ideli Salvatti (PT), com 16%. Já nos votos válidos, Colombo aparece com 47%, Ângela, 30%, e Ideli, com 19%.