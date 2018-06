Disque Denúncia bate recorde com quase 13 mil ligações recebidas

SÃO PAULO - Com o registro de quase 13 mil ligações este mês, o Disque Denúncia do Rio de Janeiro bateu seu recorde mensal. De acordo com Zeca Borges, superintendente do serviço, o índice estava, às 14h15, em 12.333 ligações e deve chegar próximo das 13 mil no fim do dia. Só nesta terça-feira, 417 denúncias foram registradas. O recorde anterior ocorreu em maio de 2005, na época da Chacina da Baixada, em Nova Iguaçu, com 12.238 denúncias registradas.

Nos últimos dias, por conta das operações das Polícias Civil e Militar e do Exército contra o crime organizado no Estado, foram registradas até as 14 horas de hoje 3.982 denúncias sobre traficantes e esconderijos de armas e drogas. O superintendente explicou que, por conta do grande número de ligações, folgas e férias de funcionários foram suspensas a fim de melhorar o atendimento.

Entre as denúncias feitas por moradores que auxiliaram os policiais durante a operação estão a prisão de três importantes chefes do tráfico Jacarezinho, apreensões de fuzis e prisão de um grupo de traficantes, entre eles o chefe do tráfico, na Cidade de Deus. "A população tem ajudado e tem sido bastante útil", disse Zeca.