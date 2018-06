Disque-denúncia dará recompensa por pistas de pichadores do Cristo

O Disque-Denúncia anunciou uma recompensa de R$ 5 mil a quem fornecer pistas que levem à captura dos pichadores do Cristo Redentor. Segundo o anúncio, as denúncias podem ser feitas para o mesmo número que o órgão recebe suas ligações, o 2253-1177.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, mencionou a recompensa em declarações à imprensa, mas esclareceu que não se trata de uma iniciativa pública. Segundo o anúncio, o dinheiro é uma doação de "cidadãos cariocas indignados, que não querem ver delinquentes afrontando o Rio de Janeiro".

As pichações feitas nos braços, rosto e peito do Cristo Redentor na madrugada da quinta-feira já foram apagadas. O ato de vandalismo está sendo investigado pela Polícia Federal, já que a estátua foi declarada Patrimônio Nacional no ano passado e está localizada em uma reserva administrada pelo governo federal.