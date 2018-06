Disque Denúncia divulga foto de assaltantes de hotel em Santa Teresa

SÃO PAULO - O Disque Denúncia divulgou nesta quarta-feira, 27, cartaz com a foto de dois suspeitos de participar do arrastão ao Hotel Santa Teresa, no centro do Rio de Janeiro, na última semana.

Os suspeitos foram identificados como Vagner Fonseca Oliveira, de 23 anos, que trabalhou por seis meses fazendo manutenção e serviços gerais no estabelecimento, e o segundo suspeito foi identificado como Alexandro Gonçalves de Mello, de 24 anos. A polícia encontrou nas casas dos suspeitos duas carabinas, três pistolas, um revólver, duas granadas e uma arma chamada balestra, que lança dardos similares a flechas.

No dia 18 deste mês, quinze turistas - brasileiros, espanhóis, americanos e holandeses - foram assaltados dentro do hotel. Quatro homens armados invadiram o local às 3h20. Os bandidos estavam armados com pistolas, e durante a invasão no hotel, renderam funcionários e hóspedes. Eles levaram joias, dinheiro, computadores, celulares e um carro. Depois de roubar os turistas, os criminosos tomaram o carro de um funcionário do hotel e fugiram. Toda a ação durou cerca de 1h30.

Quem tiver informações poderá denunciar através dos telefone (21) 2253-1177. A denúncia é anônima.