Disque-Denúncia já recebe acusações contra candidatos Lançado na segunda-feira, o Disque-Denúncia Eleitoral 2010 recebeu até ontem 53 ligações. Algumas tratavam de tentativas de compra de voto e propaganda irregular. O serviço que atende no interior (0800 880 3448) e na capital (4003-3448) das 8 às 20 horas é parceria do Pensamento Nacional de Bases Empresariais (PNBE) com a Procuradoria Regional Eleitoral e TRE.