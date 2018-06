Disque Denúncia oferece recompensa por informações sobre morte de taxista no Rio

SÃO PAULO - O Disque-Denúncia oferece recompensa de R$ 1 mil por informações que ajudem a prender o suspeito de assassinar o taxista Roosevelt Marchon Neves, de 70 anos, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

A vítima foi morta no dia 12 de junho deste ano. No dia do crime, o taxista pegou um casal passageiro em frente ao prédio do Relógio, em Alcântara, São Gonçalo. Pouco depois, o motorista foi encontrado ferido a pedradas, num local conhecido como Ipiaba.

O retrato falado do suspeito foi confeccionado com base em dados coletados e imagens analisadas pela polícia. Quem tiver informações poderá colaborar com a polícia através do telefone (21) 2253-1177. O anonimato é garantido.