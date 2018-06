Disque-Denúncia recebe 64 ligações sobre morte de juíza

SÃO PAULO - O Disque-Denúncia do Rio de Janeiro recebeu 64 denúncias desde que a juíza Patrícia Acioli foi assassinada até a tarde deste domingo. Todas as informações estão sendo encaminhadas para Delegacia de Homicídios da Capital, responsável pela investigação do caso.

Aqueles que tiverem informações a respeito dos autores do assassinato devem ligar para o telefone (21) 2253-1177. A denúncia é anônima.

O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (12) quando a magistrada se aproximava da entrada do condomínio onde residia, em Niterói, no Rio. Ela tinha 47 anos e ganhou notoriedade por suas condenações rigorosas.

As investigações sobre o assassinato indicam crime encomendado por integrantes de grupos de extermínio e de milicianos que atuam em São Gonçalo.