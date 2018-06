Disque-Denúncia recebe mais de 300 ligações sobre Rocinha e Vidigal

Apenas nos dois primeiros dias da Operação Choque de Paz, entre domingo, 13, e segunda-feira, 14, o Disque-Denúncia recebeu 308 ligações relacionadas a Rocinha e Vidigal, na zona sul da cidade do Rio.

Nas três semanas anteriores, a média de ligações diárias durante um domingo ou segunda-feira sobre as comunidades era de apenas quatro ligações por dia.

Somando-se os primeiros 14 dias de novembro, o Disque-Denúncia recebeu 673 denúncias relacionadas a Rocinha e Vidigal - 30 vezes mais do que no mesmo período em 2010, quando foram recebidas apenas 22 ligações.

As denúncias da população auxiliam as polícias Militar e Civil na busca de depósitos de armas e drogas escondidos nas duas comunidades.

As denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, por meio do 2253-1177, pelo telefone 190 da Polícia Militar, e no número do Gabinete da Chefe de Polícia Civil, 2332-9915.