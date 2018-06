''Disse a verdade às famílias'' A comoção gerada no país foi tamanha que às 17 horas o presidente da França, Nicolas Sarkozy, compareceu ao Aeroporto de Paris para conversar com os parentes. Em tom solene, Sarkozy descreveu seu encontro com os parentes. "Disse-lhes a verdade: a perspectiva de encontrar sobreviventes é pequena", afirmou. "É uma catástrofe como jamais a Air France conheceu." Antes disso, Sarkozy recebeu um telefonema do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Eles "trocaram condolências" e coincidiram em sua "preocupação" e "dor", segundo os porta-vozes do governo francês. "Eu não sabia bem o que dizer a Sarkozy e ele não sabia bem o que falar comigo, a não ser um agradecer ao outro", disse Lula. Sarkozy "agradeceu pela rapidez com a qual a FAB tomou medidas" para buscar o avião desaparecido e acrescentou que, em momentos difíceis, "não existe outra coisa para fazer a não ser prestar solidariedade".