Distribuidoras de gás são assaltadas em SP Três distribuidoras de gás foram invadidas e assaltadas na madrugada de deste domingo, em Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo. No primeiro assalto, dois homens armados com pistolas renderam os vigias e levaram o cofre (com R$ 20 mil em dinheiro), um computador e três revólveres. No segundo, o cofre foi levado (valor não divulgado). Na última, os ladrões levaram três caminhões carregados com gás e uma quantidade - não divulgada - de dinheiro. A polícia vair investigar se os três casos estão relacionados.