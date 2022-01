Distrito Federal determina retorno do uso obrigatório de máscaras ao ar livre

BRASÍLIA - O governo do Distrito Federal publicou nesta quarta-feira, 19, um novo decreto que restabelece o uso obrigatório de máscaras em espaços públicos e em todos os ambientes ao ar livre e um outro que proíbe pistas de dança em bares, restaurantes, boates e casas noturnas. Os textos foram assinados pelo governador em exercício, Paco Britto (Avante).

Publicado em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF), o decreto nº 42.928 determina a utilização obrigatória de máscaras de proteção facial, em todos os espaços públicos, inclusive ambientes ao ar livre, como parques, vias públicas, equipamentos de transporte coletivo, entre outros. No entanto, não há mudanças em relação às recomendações de isolamento social.

A exceção vale apenas para atletas em jogo e arbitragem durante o tempo das competições, e vocalistas e instrumentalistas que executem instrumentos musicais de sopro em apresentações ao vivo (os demais integrantes devem usar máscaras e os microfones devem ser individuais).

A outra medida, o decreto nº 42.927, estabelece que “espaços para dança e aglomeração de pessoas em áreas públicas ou privadas, seja em eventos pagos ou gratuitos”, estão proibidos.

As ações visam conter o avanço da transmissão da covid-19 no Distrito Federal, que já soma 28.012 casos ativos da doença. Nesta terça, 18, foram confirmadas 4.780 novas infecções, e a taxa de transmissão do vírus chegou a 2,31.