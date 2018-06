Distrito policial só atende ocorrências simples Entre os problemas que restavam no início da noite de ontem, estava o funcionamento do Registro Digital de Ocorrência (RDO) do 7º DP (Lapa). Pela manhã, o sistema funcionou - foram registradas 17 ocorrências -, mas, por volta das 13 horas, caiu novamente. Até 19h30, não havia voltado a funcionar. Os policiais não estimam quantas pessoas deixaram de registrar ocorrência no DP, mas, com o sistema inoperante, tudo o que os policiais puderam fazer foi pedir "paciência". "Registramos à mão ocorrências simples, como perdas de documentos, por exemplo", disse o delegado João Pinheiro. "Mas, para ocorrência de furtos e roubos, encaminhamos para o 23º (Perdizes). Dependemos do sistema para tudo." Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a falha no sistema do 7º DP foi "pontual", e as outras delegacias da cidade tiveram o sistema normalizado ao longo do dia de ontem. Outro DP que teve problemas foi o 101º (Jardim das Embuias), onde o sistema funcionou "capengando" durante todo o dia. No 3º DP (Santa Ifigênia), o sistema voltou a funcionar por volta das 10 horas - sorte do cozinheiro Benedito Gonzaga, de 33 anos. Assaltado anteontem, no auge da pane, ele passou 6 horas esperando no DP, até desistir. "Era o que faltava, não ser atendido hoje novamente."