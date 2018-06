Divergência com nova ministra do Meio Ambiente tira Messias da chefia do Ibama Com o pedido de demissão do presidente do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Roberto Messias Franco, a equipe que deverá concluir os nove meses finais do governo do presidente Lula teve sua primeira baixa. O presidente esperava chegar ao fim do governo sem ter de substituir mais ninguém.