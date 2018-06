Divergência de preços Carta 19.018 O supermercado Carrefour abriu uma nova loja na Av. Santo Amaro. Decidi ?fazer turismo? lá, e um freguês me alertou para um certo vinho chileno ou argentino que estava em oferta. Cada garrafa custava R$ 13, mas, comprando três, o preço caía para R$ 9. Ele o havia experimentado e gostado, e voltara para comprar mais. O funcionário que interrogamos sobre a oferta disse que ela ainda era válida, então peguei três garrafas, mas no caixa o preço foi R$ 13. Chamaram a fiscal, que desconhecia a promoção e confirmou o preço da garrafa em R$ 13. Não comprei, mas ao sair da loja vi panfletos de propaganda de vinhos, com a marca incluída na promoção. Hoje (carta de 4/7) voltei ao mercado para comprar uma cafeteira de ágata, a R$ 29,90. Num canto meio o preço marcado era de R$ 39,90 para leiteiras. Confirmei que a etiqueta do produto que eu levava dizia ?cafeteira? (aliás, não havia nenhuma leiteira), mas na caixa marcaram R$ 39,90, e a moça se ofereceu para chamar a fiscal, ?que me faria um desconto?. ÚRSULA PLATT Santo Amaro O Carrefour responde: "Lamentamos o fato e esclarecemos que diariamente centenas de itens sofrem alterações de preço devido às ofertas e promoções. Por isso, temos uma equipe responsável pela conferência de preços. No caso de divergência , prevalecerá o de menor valor, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Tomamos providências para evitar repetição do fato; a direção da loja contatou a cliente para esclarecimentos e informar a reorientação da equipe." Carta 19.019 Envio de encomendas Comercializo por varejo DVDs, camisetas e acessórios de carro, mas de uns meses para cá a ECT mudou alguns procedimentos de postagem. Os produtos só chegam ao destino por encomenda normal (mais barato, mas o prazo é de 15 dias úteis) ou via Sedex (inviável para vender a varejo em outros estados), o que prejudica quem comercializa produtos em volumes pequenos mas beneficia os grandes magazines (que monopolizam esse tipo de venda, já que têm contrato com o correio). Hoje (14/7) postei um DVD de R$ 22 para Niterói (RJ) e só de postagem paguei R$ 9,70, mas o destinatário vai recebê-lo após 15 dias úteis! Queria saber o que pode ser postado como carta registrada - que é mais barata e rápida. BASÍLIO ANTÔNIO CARVALHO Franco da Rocha/SP Os Correios respondem: "Segundo a legislação que regula direitos e obrigações ref. ao serviço postal em todo o território nacional (disponível para consulta no site), carta é objeto de correspondência, com ou sem envoltório, sob a forma de comunicação escrita, de natureza social, comercial, ou outra, que contenha informação de interesse específico do destinatário. Em função da evolução tecnológica, o correio passou a aceitar como carta CDs e DVDs, disquetes, fitas cassete/VHS, desde que sem valor comercial. Para a remessa de mercadoria, a ECT tem preços para cobrir custos operacionais. No art. 33 (fixação de tarifas, preços e prêmios ad valorem) levam-se em consideração natureza, âmbito e demais condições de prestação do serviço; § 1.º: tarifas e preços devem cobrir os custos operacionais e a expansão e melhoria do serviço. A partir de 1/7, lançamos novo serviço de remessa de encomendas, o PAC, para atender os clientes de agência que enviam pequenos objetos (300 gr até 30 kg). quilos. A modalidade tem preços reduzidos, prazo de entrega entre as capitais garantido (3 a 8 dias úteis) e entrega no endereço do destinatário. Para empresas que gastam mais de R$ 100/mês, oferecemos venda via contrato com faturamento mensal, além de vantagens como instalação do sistema de controle de postagem Sigep. Informações: na agência ou site www.correios.com.br/encomendas." Carta 19.020 Título Estou com problemas para receber sedex em casa ( até cancelei um cartão de crédito por não recebê-lo). A alegação da ECT é que não havia ninguém em casa para recebê-lo, mas a casa nunca está vazia, porque meus sogros moram em casa e temos duas empregadas domésticas. JOSÉ GERALDO BARBOSA JÚNIOR Itapevi/SP A ECT responde: "Sobre a devolução da encomenda destinada ao leitor, para uma apuração mais detalhada necessitamos do n.º do objeto fornecido ao remetente na postagem." MARCOS ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA Diretor Regional São Paulo Metropolitana