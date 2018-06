Diversos acidentes deixam 10 mortos em rodovias neste sábado

Diversos acidentes deixaram dez mortos e 15 feridos em rodovias neste sábado, 6. Rio-Santos, Fernão Dias, Castelo Branco e Dutra tiveram acidentes fatais. Na Anchieta, uma carreta interditou totalmente a pista sentido litoral. O aciendente não deixou mortos ou feridos, mas interditou a rodovia por uma hora. Rio-Santos Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas na madrugada deste sábado, 6, após um grave acidente, na Rodovia Rio-Santos, na região de Bertioga, litoral sul do Estado. Por volta das 23 horas, um veículo que seguia para Guarujá invadiu a pista contrária, batendo de frente com um ônibus, na altura do km 239, de acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Após bater no ônibus, o veículo rodou e acabou atingindo outro automóvel. Três pessoas morreram no local e a quarta morreu após dar entrada no Hospital Santo Amaro, no Guarujá. Um dos feridos teve ferimentos leves e o outro está em estado grave. A rodovia ficou totalmente interditada entre 23h de sexta e 2h desta sábado, 06. Segundo o Der, o congestionamento no local chegou a nove quilômetros. Fernão Dias Três pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas após uma van cair em um barranco, na Rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais, no começo da manhã deste sábado, 06. Segundo informações da polícia rodoviária federal, por volta das 7 horas o motorista perdeu o controle do veículo, que capotou na pista e caiu num barranco de aproximadamente cinco metros, em Santo Antônio do Amparo, na região centro-oeste de Minas Gerais. Três pessoas que estavam na van, que levava um grupo de evangélicos de Indaiatuba, no interior de São Paulo, para Belo Horizonte, morreram no local. Os 13 feridos foram encaminhados para o hospital da cidade, segundo a PRF. Castelo Branco Duas pessoas morreram no começo da tarde deste sábado, 6, após uma colisão entre duas carretas, na Rodovia Castelo Branco, na Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. Segundo primeiras informações da concessionária Viaoeste, por volta das 13h30, um caminhão estava parado no acostamento, na altura do km 38 da pista sentido São Paulo, quando foi atingido na traseira por um caminhão-baú. O motorista do caminhão parado, que estava verificando os pneus do veículo, nada sofreu. O condutor e o passageiro do caminhão-baú morreram no local. De acordo com a assessoria da ViaOeste, não foi necessário fazer a interdição da pista e não houve congestionamento no local. Não há informações sobre o que causou o acidente. Dutra Uma pessoa morreu na madrugada deste sábado, 6, na Rodovia Presidente Dutra, após um acidente entre um veículo de passeio e uma motocicleta. O acidente aconteceu por volta das 4h30, na pista expressa, sentido Rio de Janeiro, na altura do km 215, região de Guarulhos. A pista ficou totalmente interditada até por volta das 5h30. Anchieta Um acidente envolvendo uma carreta interditou totalmente a pista sentido litoral da Rodovia Anchieta, por volta das 13 horas deste sábado, 6. Uma carreta que transportava leite tombou na altura do km 42. Uma pessoa ficou ferida levemente e foi encaminhada para o Pronto-socorro de Cubatão. Segundo a concessionária Ecovias, os veículos que seguiam pela via utilizavam a interligação existente no km 40 para continuar a viagem pela Rodovia dos Imigrantes. Apesar do desvio, houve um congestionamento de dois quilômetros, com os veículos que estavam próximos ao acidente, e que foi dissipado uma hora depois, com a liberação da via. O fluxo de veículos seguia normal por volta das 14h15, segundo a Ecovias. Pedestres em SP Duas pessoas ficaram feridas na madrugada deste sábado, 6, após serem atingidas por um veículo desgovernado, que invadiu a passarela do metrô, do Terminal Dom Pedro II, na região central de São Paulo. O motorista, que não teve seu nome divulgado, dirigia um automóvel Palio pela Avenida do Estado, no sentido Ipiranga, por volta da 1h, quando entrou pela passarela do Terminal Dom Pedro II. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no boletim de ocorrência foi registrado que o condutor do veículo estava aparentemente embriagado e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame clínico de embriaguez. Os dois homens atingidos, um de 34 e outro de 24 anos, tiveram ferimentos leves. O motorista já foi liberado.