Dívidas da Bancoop são de R$ 90 milhões

A diretora administrativa-financeira da Bancoop, Ana Maria Érnica, informou ontem que a dívida da Cooperativa Habitacional dos Bancários chega próximo de R$ 90 milhões. Ela depôs à CPI da Assembleia de São Paulo que investiga supostos desvios de recursos da Bancoop e repasses de valores para campanhas do PT.

Érnica ressaltou que a entidade tem ativos - recebíveis e créditos - que somam R$108 milhões.

Reeleita em 2009, para mandato até 2013, Érnica disse que responde pela área financeira da cooperativa desde 2005. O deputado Waldir Agnello (PTB) perguntou à diretora sobre a constituição do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (Fidc), espécie de fundo de recebíveis, com a finalidade de injetar dinheiro no caixa da cooperativa.

Érnica explicou que o Fidc foi constituído em 2004 com a participação de alguns dos principais fundos de pensão do País - Funcef, Petros, Bonesprev, Previ-BB - e também de pessoas físicas como cotistas. No total foram integralizados R$ 39,7 milhões. Liquidado no ano passado, após negociação com os cotistas, o fundo foi resgatado.

O deputado Ricardo Montoro (PSDB) foi enfático ao frisar que o dinheiro não serviu para impulsionar as obras. "É sobre isso que trata a CPI. Os mutuários foram penalizados e quando houve dinheiro ele não foi utilizado com este fim", reprovou Montoro.

A CPI aprovou a convocação de João Vaccari Neto, ex-presidente da Bancoop e atual tesoureiro do PT.

A Bancoop tomou empréstimos de R$ 40 milhões junto a entidades sindicais - R$ 18 milhões saíram do Sindicato dos Bancários, que figura entre os credores atuais da Bancoop. Érnica relatou que não há nenhuma irregularidade no fato de a Bancoop ter recorrido a sindicatos. "Empréstimos com sindicatos é uma conduta absolutamente regular", observou o advogado Pedro Dallari, que defende a Bancoop.

Dallari esclareceu: "A CLT estabelece que uma das finalidades dos sindicatos é exercer atividades sociais em solidariedade às respectivas categorias. Conjunto habitacionais sempre foram viabilizados pela via dos sindicatos. Não só é regular como louvável e meritória."

Segundo Dallari, a Bancoop "é uma cooperativa que tem mais receita a receber do que pagamentos a fazer". "Deputados da CPI estão indignados porque o sindicato dos bancários emprestou dinheiro para a Bancoop? Mas onde está o grande desvio de dinheiro? Onde está o dinheiro que teria ido para o PT?"