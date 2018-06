Divulgação de dados em caixa-preta é crime, diz organização

As divulgação dos dados e gravações contidas na caixa-preta viola as leis estabelecidas pela Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO, na sigla em inglês) e, em vários países, seria considerado como crime. A avaliação é da Federação Internacional de Controladores Aéreos, (IFACTA, na sigla em inglês). Segundo a entidade com sede em Genebra, as informações divulgadas no Brasil deveriam ser "as mais protegidas de todo o processo de investigação". O Cockpit Voice Recorder (CVR) não pode, segundo as leis, nem mesmo ter sua transcrição publicada. "A ICAO em seu Anexo 13 de suas normas, estipula que gravações feitas em um avião devem existir para melhorar a segurança nos vôos, e não para serem publicadas", afirmou Marc Baumgartner, presidente da IFACTA. Segundo ele, nos Estados Unidos, recomendações sobre a segurança de vôo são publicadas e amplamente divulgadas para todas as companhias aéreas como resultado dos dados da caixa-preta. Mas as gravações em si são protegidas por lei e apenas a decisão de um juiz pode autorizar sua publicação. Segundo a Federação, juízes, procuradores, e investigadores podem pedir para ter acesso aos dados da caixa-preta na maioria dos países. Mas, sem uma decisão judicial nenhum deles pode divulgar o conteúdo das gravações.