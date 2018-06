Divulgada identidade de suspeitos de participação em arrastão ao hotel no Rio

RIO - A Polícia Civil do Rio divulgou nesta segunda-feira, 25, a identidade de dois suspeitos pelo arrastão ao Hotel Santa Teresa, na região central da cidade. Um deles é o ex-funcionário Vagner Fonseca Oliveira, de 23 anos, e o outro é Alexandro Gonçalves de Mello, de 24. Outros dois homens são investigados pela participação no crime.

Na quinta-feira, a polícia apreendeu na casa de Alexandro em Saquarema, na Região dos Lagos, duas carabinas, três pistolas e um revólver, além de duas granadas. Na casa de Vagner, no Morro Santo Amaro, no Catete, na zona sul do Rio, a polícia apreendeu uma arma chamada balestra, que lança dardos similares a flechas.

De acordo com a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento a Turistas, Renata Teixeira, a dupla participou de dois assaltos a lojas de armas uma no Rio e outra em Saquarema antes de roubar o hotel.

Na segunda-feira, 18, quinze turistas - brasileiros, espanhóis, americanos e holandeses - foram assaltados dentro do Hotel Santa Teresa. Quatro homens armados invadiram o hotel de luxo, cujas diárias variam entre R$ 835 e R$ 3.080, às 3h20 e levaram joias, dinheiro, computadores, celulares e um carro.

Depois de roubar os turistas, os criminosos tomaram o carro de um funcionário do hotel e fugiram. Toda a ação durou cerca de 1h30.