Divulgada lista de semifinalistas do 2º Prêmio Moda Brasil

Saiu a lista dos semifinalistas da segunda edição do Prêmio Moda Brasil, o único evento que atualmente prestigia profissionais da área. Neste ano a concorrência aumentou. Inscreveram-se 1.461 candidatos, ante 1.100 do ano passado, em 21 categorias. Até agora foram selecionados 66 candidatos, numa espécie de prévia da premiação - que acontece no dia 28 de outubro, na Casa Fasano, em São Paulo. A semifinal não trouxe surpresas, ou seja, nomes desconhecidos do meio. Os 68 jurados de todo o Brasil optaram por prestigiar estrelas já consagradas.

Veja a lista completa:

Estilista Moda Masculina

Alexandre Herchcovitch - Verão 2010

Osklen - Inverno 2009

Ricardo Almeida - Inverno 2009

Estilista Moda Feminina

Alexandre Herchcovitch - Verão 2010

Gloria Coelho - Verão 2010

Reinaldo Lourenço - Verão 2010

Estilista Revelação

Amapô - Inverno 2009

D´Arouche - Inverno 2009

Juliana Jabour - Inverno 2009

Coleção Moda Praia

Lenny

Luiza Bonadiman

Salinas

Stylist

Daniel Ueda

Felipe Veloso

Flavia Lafer

Desfile do Ano

Alexandre Herchcovitch - SPFW - Verão 2010

Gloria Coelho - SPFW - Verão 2010

Reinaldo Lourenço - SPFW - Verão 2010

Make Up

Daniel Hernandez

Duda Molinos

Max Weber

Hair Stylist

Daniel Hernandez

Max Weber

Robert Estevão

Fotógrafo

Bob Wolfenson

Gui Paganini

Jacques Dequeker

Campanha Publicitária

Ellus - Inverno 2009

Forum Tufi Duek - Inverno 2009

Osklen - Verão 2010

Diretor de Arte

Giovanni Bianco

Kleber Matheus

Lila Guibert

Modelo Feminino

Carol Trentini

Isabeli Fontana

Raquel Zimmermann

Modelo Feminino - New Top

Carmelita

Luana Teifke

Paula Zago

Modelo Masculino

Alex Schultz

Michael Camiloto

Raphael Laus

Designer de Acessórios

Constança Basto - Verão 2010

Glorinha Paranaguá - Verão 2010

Sarah Chofakian - Verão 2010

Veículo - Mídia Impressa

Joyce Pascowitch

Mag!

Vogue

Veículo - Mídia Eletrônica - Programa de TV

Fashion Special: Marc Jacobs

GNT Fashion

Nomes da Moda

Veículo - Mídia Eletrônica - Site

Erika Palomino

Joyce Pascowitch

Lilian Pacce

Veículo - Mídia Eletrônica - Blog

Alexandra Farah - Filme Fashion

Flavia Lafer - Blog Flavia Lafer

Lula Rodrigues- LulaRodrigues.com

Jornalista de Moda

Costanza Pascolato

Erika Palomino

Gloria Kalil

Designer de Joias

Ara Vartanian

H. Stern

Jack Vartanian