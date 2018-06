Divulgado retrato falado de outro suspeito do caso AfroReggae

A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou na tarde desta quarta-feira, 28, o retrato falado de um dos acusados de participar do assalto que resultou na morte de Evandro João da Silva, de 42 anos, coordenador do grupo AfroReggae.

A imagem foi confeccionada com base em informações passadas por Rui Mário Mauricio Macedo, o Romarinho. O crime aconteceu no último dia 18, na Rua do Carmo, no Centro do Rio e está sendo investigado pela 1ª DP.