Dízimo pluviométrico

Se José Serra está certo, se só resta mesmo a SP rezar para sobreviver a temporais como o de terça-feira, talvez seja o caso de buscar a ajuda de especialistas no assunto - o povo já está por demais afogado em dízimos pessoais para ainda orar pela cidade. O governador conhece, decerto, a Fundação Cacique Cobra Coral, entidade científica esotérica especializada em fenômenos climáticos na área de grandes eventos. Dizem, inclusive, que depois de Woodstock nenhum megafestival de rock no mundo prescindiu do Cacique para controlar o tempo e evitar a lama.

Seus serviços mediúnicos teriam sido dispensados nesta semana pela Prefeitura, encerrando uma parceria que já rendeu, entre outras bênçãos, a de um dia sem chuvas durante a visita do papa Bento XVI, em maio de 2007. Quem não acredita nisso também não deve crer que possa salvar a cidade acendendo vela em encruzilhada ou voltando a comungar na igreja todo santo domingo.

Se é questão de demonstração de fé, talvez a melhor aposta seja o Kaká, que tem dado sopa por aí, louco para começar a operar milagres antes mesmo de pendurar as chuteiras.

EL FOFO

Esse Maradona tristinho, roendo unhas, vestido num agasalho que lhe cai feito um pijaminha azul-marinho à beira do gramado tem arrancado suspiros da mulherada na Argentina.

FORA DE SI

Dunga quase pula o alambrado pra dar tapa em baiano quando o Brasil, enfim, se livrou de um empate com gosto de derrota contra o Chile, em Salvador. Nem o Léo Moura comemora gol com tanta raiva da torcida!

Maré a favor

Em sua primeira movimentação com bola no Timão após dois meses e meio no estaleiro, Ronaldo Fenômeno marcou um gol em posição de

impedimento. É impressionante como até em treinos a arbitragem tem favorecido o Timão.

Sabe as metades da laranja?

Quando você pensa que se livrou de vez daquela musiquinha do Fábio Jr. que durante um tempão te atormentou feito zumbido, a Globo relança a novela Alma Gêmea no Vale a Pena Ver de Novo.

Mera coincidência

Foi só a Miriam Leitão entrar em férias no Bom Dia Brasil para a inadimplência cair, a venda do comércio crescer e o emprego industrial dar sinais de retomada após nove quedas seguidas. Parece até perseguição com a jornalista, né não?

Outro mundo

Galvão Bueno enalteceu durante a narração de Brasil 4 x 2 Chile a festa que a Bahia fez a semana inteira para a Seleção. Parece que o calor humano incendiou não sei quantos ônibus em Salvador.

Tem dó!

Lula se curvou à oposição na questão do pré-sal: deu pra trás na urgência! E não reclamou nem do acordo costurado nas coxas por Michel

Temer. Sabe lá o que é isso? O que mais o senador Agripino Maia quer desse homem, caramba?!

Ele merece!

Não é de hoje que ele vem pedalando para isso: depois de ganhar um lugar no banco do Manchester City, Robinho começou finalmente a perder para Nilmar a vaga de titular da Seleção Brasileira. Até que enfim!