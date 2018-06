DNA para identificar padre sai em 40 dias O resultado do exame de DNA que deverá comprovar se é do padre Adelir de Carli o corpo encontrado no mar na quinta-feira não ficará pronto antes de 40 dias, segundo Paulo Alves, diretor do IML de Macaé (RJ). A família do padre, que sumiu em abril durante vôo com balões, será procurada pelo Instituto de Genética amanhã.