Do apartheid à democracia sul-africana Nelson Mandela fez história ao conduzir a África do Sul do apartheid à democracia. Apostando no carisma pessoal e em sua capacidade de negociação, evitou que o país mergulhasse em uma guerra civil durante a transição. Recebeu o Nobel da Paz e se tornou o primeiro presidente sul-africano negro. Mas, por trás da pacata fisionomia, se esconde um ativista de passado violento.