Do primeiro Dia das Mães...

No mínimo o livro do Chico ou o disco do Caetano, você que é pai sabe direitinho o que fazer para não deixar furo no Dia das Mães. Convém não reclamar da sogra nem da fila no restaurante. Com o tempo, todo homem se acostuma ao papel de coadjuvante alegre no almoço em família do segundo domingo de maio. Alguns, em geral os mais experientes, se contentam em só roubar a cena na hora de pagar a conta. O presidente Fernando Lugo talvez seja o único sujeito do mundo cotado para protagonizar a data no Paraguai. Seu primeiro Dia das Mães na condição de pai tem tudo para ser um acontecimento de repercussão internacional. Só de almoços, ele foi convidado para oito. Outras sete mulheres de sua antiga paróquia reivindicam ao menos uma lembrancinha pela passagem da efeméride. Não à toa, o ex-bispo católico tem encontro com Lula amanhã em Brasília para ver se fatura mais algum por conta da Hidrelétrica de Itaipu. Lugo promete, em contrapartida, dar forra no Dia dos Pais. TER OU NÃO TER "Vergonha é que nem dedo mindinho: tem gente que a perdeu!" Lula, se solidarizando com os parlamentares envolvidos em escândalos de corrupção no Senado COISA DE GÊNIO "Não necessariamente!" Paulo Maluf, respondendo no CQC à pergunta "o sr. já roubou alguma coisa?" Fumódromo pirata Já tem camelô em São Paulo criando áreas de fumantes para atrair a freguesia que não terá mais aonde ir depois que a nova lei antifumo entrar em vigor. Chapadaço O que seria um rápido cochilo no hotel depois do jogo no Pacaembu acabou tirando o pai de Ronaldo Fenômeno da festa do Corinthians que virou a noite no clube Royal. Acontece! Seu Nélio Nazário, como se diz, chapou! Toma que o filho é seu Se continuar chovendo desse jeito lá pra cima, Roseana Sarney vai acabar devolvendo o Maranhão a Jackson Lago. Resta saber se o ex-governador vai aceitá-lo de volta nesse estado. Atalho da boa forma Com um problema parecido com o de Ronaldo ao chegar ao Corinthians, a ex-BBB Priscila não teve a mesma paciência do Fenômeno: fez logo uma lipo no braço, no joelho e na cintura para tirar três quilos de gordura. O resultado você poderá conferir em breve na Playboy. Escassez de fartura Está faltando água nas cataratas de Foz do Iguaçu. Começa assim! Daqui a pouco vai faltar cerveja na Vila Madalena. Enquanto não faltar ar, tudo bem, né? Brisa gostosa A torcida do Corinthians anda nas nuvens. O Washington Olivetto, por exemplo, nem sentiu a ventania de segunda-feira. Pode?