Do sociólogo ao operário, surpresas A informalidade marcou a solenidade de transmissão da faixa presidencial de Fernando Henrique Cardoso para Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. Sem preocupação com os protocolos oficiais, os dois políticos se abraçaram e acabaram protagonizando uma cena inusitada no Parlatório do Palácio do Planalto. Ao passar a faixa, Fernando Henrique acabou enroscando seus braços nos de Lula e deixou cair seus óculos. Surpreso, o próprio Lula reagiu e se abaixou para pegar os óculos. Já com a faixa presidencial no peito, Lula teve seu braço levantado pelo tucano, numa reverência ao novo presidente. Juntos, acenaram para a multidão que acompanhava a posse.