Do sucesso no morro do Alemão para uma derrapada na Saúde Com uma atuação considerada desastrada no episódio da frustrada indicação de Sergio Côrtes para ministro da Saúde, o governador fluminense Sérgio Cabral Filho (PMDB) enfureceu o presidente do PT, José Eduardo Dutra, por romper uma articulação cuidadosamente combinada com a cúpula petista.