Doações para Santa Catarina ultrapassam os R$ 25 milhões

As doações bancárias ao Fundo Estadual da Defesa Civil de Santa Catarina, que irão atender a população afetada pelas chuvas no Estado, alcançaram R$ 25.217.799,09 na tarde desta segunda-feira, 15, segundo o governo do Estado. A Defesa Civil disponibilizou nove contas bancárias oficiais para doações. O órgão recomenda que as empresas ou pessoas de outros estados que tiverem interesse em doar mantimentos entrem em contato com o Departamento de Defesa Civil do seu Estado. Para agendar o envio de doações o contato deve ser feito pelo telefone: (48) 4009 9886.