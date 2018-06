Doadores, nos EUA, têm que constar em lista Nas campanhas eleitorais nos Estados Unidos, os comitês financeiros, normalmente, são administrados por uma empresa terceirizada. Nos casos de doação via internet exige-se que seja preenchido um formulário online em que o doador especifica seu nome, o nome como aparece no cartão de crédito, data de validade, endereço, numero do cartão, ocupação e nome do empregador, e valor da doação.