Doadores terão facilidade para tirar passaporte no Rio

A Polícia Federal em Niterói, no Rio, montou um esquema para receber doações de ajuda para as vítimas das enchentes no município do Rio Bonito e facilitar a requisição de passaportes para os interessados. Cada pessoa que comparecer na delegacia trazendo um quilo de alimento não perecível poderá no mesmo dia ingressar com o seu requerimento de passaporte, desde que apresente toda a documentação hábil, independentemente de agendamento pela Internet. Veja também: No Rio, chuva deixa mais de 10 mil desalojados O atendimento poderá ser feito para o dia seguinte, se a procura for grande, ou o requerente agendar o melhor data para comparecimento na delegacia. O horário de atendimento ao público será das 7 às 19 horas, até o próximo dia 19, para recebimento das doações.