Docentes da UFPR querem retomar aulas em janeiro Os professores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) não devem retomar as aulas na próxima segunda-feira, mas apenas as atividades internas da instituição. A proposta da Associação dos Professores da UFPR é que as aulas recomecem somente no início do próximo ano - "caso o governo cumpra o acordo" -, com base em um calendário a ser discutido também com os estudantes. "Retomar as aulas na segunda seria um prejuízo muito grande para os estudantes", disse o presidente da associação, Francisco de Assis Marques. O reitor Carlos Roberto Antunes não quis emitir opinião antes da assinatura do acordo. Segundo Marques, muitos universitários moram em outros Estados e ficariam em Curitiba apenas duas semanas, visto que o vestibular está marcado para começar no dia 16, seguindo-se depois o recesso de fim de ano. "A retomada das atividades tem que respeitar os estudantes e garantir a qualidade do ensino", afirmou. Marques acentuou que, "se o governo cumprir o acordo", o vestibular não deve sofrer alterações. A Comissão de Vestibular da UFPR já tinha afirmado que, se o movimento terminasse antes do dia 5, não haveria nenhuma dificuldade para realizar o exame.