Documentário mostra vida de família curda A mostra Imagens do Oriente, que exibe 42 títulos inéditos de filmes de países como Síria, Jordânia, Paquistão e Palestina, apresenta hoje o filme iraniano Daf. O documentário trata da vida de uma família curda que vive próxima à fronteira com o Iraque. Às 18 horas, no Centro Cultural São Paulo. Na Rua Vergueiro, 1.000. Tel.: 3383-3402. Grátis.