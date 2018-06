Documento do Planalto admite 'caos político'; leia as principais notícias da semana

A semana começou conturbada para o Palácio do Planalto. Atônito com as manifestações que mobilizaram quase duas milhões de pessoas em diversas capitais do país, o governo sofreu outro duro golpe na tarde da última terça-feira, 17. Um documento reservado da Secretaria de Comunicação Social (Secom) veio a público, e o portal estadao.com.br revelou com exclusividade seu conteúdo. De acordo com análise interna da equipe da Presidência da República, o País vive um 'caos político'. O documento ainda lista uma série de erros na estratégia do governo após a reeleição de Dilma Rousseff. Leia as principais notícias da semana.