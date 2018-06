Documentos relatam plano de fuga em Venceslau Documentos da inteligência da polícia e até da correspondência do secretário da Segurança Pública com o delegado-geral de Polícia Civil mostram detalhes do plano de resgate montado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para promover a fuga da cúpula da organização, detida no seção conhecida como Raio 1, da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. O Estado recebeu cópias de e-mail e relatórios que mostram um plano do PCC para seqüestrar o coordenador de presídios da região, José Reinaldo da Silva, o diretor da P2 de Venceslau, Paulo Cesar Coutinho, e dois outros funcionários dos presídios da região, além de seus familiares. Quatro acusados de participar do plano foram presos em Presidente Epitácio.