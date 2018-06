Dois acidentes bloqueiam rodovias em Minas Gerais

São Paulo, 28 - Um acidente envolvendo dois caminhões que aconteceu na manhã deste sábado, 28, provoca a interdição total da BR-381, na região de Bom Jesus do Amparo, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio causa 15 km de congestionamento na rodovia. Somente vítimas com ferimentos leves foram atendidas no local.

Um dos veículos transportava refrigerantes e o outro estava carregado com cimento. O acidente aconteceu há 46 km de Belo Horizonte.

Segundo os agentes rodoviários , a previsão é de que a BR-381 continue com o trecho totalmente interditado por mais 1 hora.

Outro acidente ocorrido por volta das 11h10 deste sábado deixou cinco vítimas graves na BR-040. Segundo a Polícia Rodoviária, a colisão envolve quatro veículos e a pista está totalmente bloqueada no km 568, sentido Belo Horizonte.