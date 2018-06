Dois acidentes complicam trânsito na Dutra Dois acidentes tumultuaram o trânsito na Rodovia Presidente Dutra, esta manhã, em São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, às 8h05, um Fiat Fiorino que seguia para São Paulo pela pista lateral foi fechado no quilômetro 229 por um veículo não identificado. Ao tentar desviar, capotou na rodovia. Um terceiro carro que vinha atrás freiou bruscamente e evitou a batida de frente, mas foi colhido por trás por um caminhão. Ninguém ficou ferido. Segundo a concessionária Nova Dutra, duas faixas ficaram temporariamente interditadas, o que causou um quilômetro de congestionamento. O trânsito já flui normalmente. Mais cedo, por volta das 6h40, na pista lateral da Via Dutra, no sentido do Rio de Janeiro, houve um engavetamento envolvendo quatro veículos de passeio que provocou a interdição temporária de uma faixa no quilômetro 229. Uma pessoa teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Storopoli. Segundo a concessionária Nova Dutra, a pista está completamente liberada e o trânsito flui normalmente.