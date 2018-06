Dois acidentes deixam com 4 mortos e 2 feridos nesta madrugada em SC

SÃO PAULO - Quatro pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas, entre 0h15 e 3h15 desta madrugada de sábado, 27, em duas rodovias federais em Santa Catarina.

O primeiro acidente, uma colisão lateral envolvendo um Monza, de Joinville(SC) e um Renault, de Jaraguá do Sul (SC), no quilômetro 68 da BR-280, em Jaraguá do Sul, matou Odair Marcos Ramos, de 33 anos, motorista do Monza; Avelino Cardoso, 46, passageiro; e Sidney Bagnolin Muniz, 40, condutor do Renault. Valmir Rodrigues Padilha, 24, também passageiro do Monza, continua internado em estado grave.

Três horas depois, Anderson Antunes da Luz, de 23 anos, morreu ao capotar um Voyage, de Indaial(SC), na altura do quilômetro 40 da BR 470, em Gaspar(SC). O outro ocupante do carro, Valdir Lopes de Jesus, de 28 anos, foi encaminhado ao hospital em estado grave.