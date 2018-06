Dois apostadores acertam as dezenas da Mega Sena

Dois apostadores, um de Santa Luzia/MG e outro de São José do Rio Preto/SP, acertaram as seis dezenas do concurso de número 955 da Mega Sena. Cada um deles receberá o valor de R$ 5.678.963,92. Os números sorteados nesta quarta-feira, 26, em São Paulo são 05 - 12 - 21 - 32 - 33 - 35. A Quina teve 90 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 12.848,01. E a Quadra foi acertada por 6.180 apostadores, cujo prêmio é de R$ 187,11. O prêmio para o próximo concurso, que corre no sábado, é de R$ 1.200.000,00.