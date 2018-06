Dois apostadores levam prêmio acumulado da Mega-Sena

SÃO PAULO - Dois apostadores acertaram as seis dezenas do concurso 1.276 da Mega-Sena, sorteada em São Paulo, nesta quarta-feira, 20. Cada um deles ganhou R$ 35.704.303,03. Os ganhadores são de São José dos Pinhais, no Paraná, e de Limeira, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 05-09-11-22-36-40. Outras 560 pessoas acertaram a quina e vão levara R$ 10.159,62, cada. A quadra teve 30.367 ganhadores, sendo que cada um deles vai levar R$ 267,64.

O próximo sorteio será realizado no sábado, 23. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), o concurso 1.277 pode pagar R$ 2.500.000,00.