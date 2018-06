Dois apostadores levam R$ 26 mi da Mega-Sena

SÃO PAULO - Duas pessoas acertaram as seis dezenas do concurso 1.289 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 4, em Oeiras, no Piauí. Cada uma delas receberá o prêmio de R$ 26.440.275,46. As dezenas sorteadas foram: 01-03-08-13-27-52.

A Quina foi acertada por 436 apostadores, que levam R$ 11.099,09 cada. Já a Quadra teve 30.724 ganhadores que vão receber R$ 225 cada. A estimativa de prêmio para próximo sorteio, na quarta-feira, é de R$ 23 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.