Dois assaltantes fazem quatro mulheres reféns dentro de casa em Brasília

Agência Estado, com Priscila Trindade, do estadão.com.br

BRASÍLIA - Dois assaltantes fazem, desde às 10h, quatro mulheres reféns em uma casa na Asa Sul, em Brasília. Segundo informações da Polícia Militar, os bandidos pretendiam fazer um assalto relâmpago, abordaram a proprietária da casa, só que não viram que havia pedreiros trabalhando no local, que fizeram contato com a polícia.

Com a chegada da polícia, os assaltantes entraram para a residência, fazendo quatro mulheres reféns. Entre elas, uma grávida de 26 anos que, segundo a Polícia Militar, será liberada daqui a pouco. Não há informações sobre o estado das vítimas.

Neste momento, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) negociam com os assaltantes que eles se entreguem e libertem as reféns. A polícia informou ainda que os bandidos já são conhecidos e têm antecedentes criminais.

Um frei foi chamado para conversar com as pessoas que estão dentro da casa.