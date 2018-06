Dois aviões da Gol têm problemas em São Luís

Dois vôos da companhia aérea Gol tiveram problemas na quinta-feira em São Luís. O caso mais grave foi do vôo 1643 que vinha de Santarém, no Pará, faria escala na capital maranhense e seguiria para Fortaleza, no Ceará. A aeronave, um Boeing 737-800, teve dificuldades para pousar na pista principal do aeroporto Hugo da Cunha Machado e acabou com os pneus do trem de pouso estourados. Veja também: Cobertura completa do acidente com o vôo 3054 da TAM Pouco antes um outro Boeing 737-800 da companhia aérea, que faria o vôo 1971, para Brasília, também teve problemas quando se preparava para decolar. Segundo informações obtidas junto à Infraero em São Luís, a aeronave da Gol apresentou problemas técnicos e a decolagem teve que ser abortada. A aeronave ficou retida e agora passa por uma vistoria técnica. Até ás 23h40, os quase 150 passageiros dos dois vôos continuavam esperando no saguão do aeroporto de São Luís, à espera de uma solução para seguir viagem.