Dois baleados após assalto em condomínio de Indaiatuba-SP

Daniela do Canto e Ricardo Valota, Central de Notícias

O condomínio de alto padrão Recanto das Flores, em Indaiatuba, na região metropolitana de Campinas, no interior paulista, foi invadido por assaltantes, que praticaram ao menos um roubo, no final da noite desta quinta-feira, 23.

Conforme um funcionário que preferiu não se identificar, o grupo era formado por pelo menos três bandidos que, na fuga trocaram tiros com o vigia do local. O vigilante e um dos ladrões acabaram baleados e foram internados em estado grave. Os outros criminosos conseguiram fugir.

Ainda não se sabe como os bandidos entraram no condomínio. Conforme informações da Polícia Militar, eles assaltaram uma das chácaras do residencial, pouco antes da meia-noite e roubaram o carro, um Fiat Palio, do morador para fugir.

Quando deixavam o condomínio, foram vistos pelo vigia, que reagiu. Houve troca de tiros. O vigilante foi baleado na barriga e no fêmur e o assaltante, na cabeça. Ainda segundo a PM, o vigia é quem permanece em estado mais grave. Com o bandido baleado, foi apreendido um revólver calibre 38. O caso foi registrado na Delegacia Central de Indaiatuba.