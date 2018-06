Dois bandidos assaltam 21 passageiros em ônibus na Ponte Rio-Niterói

RIO - Dois bandidos armados invadiram um ônibus que faz o trajeto Rio-Niterói, na Região Metropolitana, e assaltaram os 21 passageiros na manhã desta quarta-feira,13. Eles entraram no coletivo na altura da Rodoviária Novo Rio, anunciaram o assalto na subida da ponte e obrigaram o motorista a desviar o caminho e seguir para a Avenida Brasil, via expressa que liga as zonas norte, oeste e Baixada Fluminense ao centro do Rio.

A ação durou aproximadamente 20 minutos e os bandidos desceram na altura da favela Parque União, no Complexo da Maré.

O delegado da 17ª Delegacia de Polícia (São Cristóvão), Antônio Bertrand, afirmou que os ladrões levaram R$ 729, dez celulares, um notebook, três mochilas, além de cartões de crédito, relógios e documentos das vítimas. Ele solicitou as imagens das câmeras de segurança do veículo para tentar identificar os criminosos.