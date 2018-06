Dois bombeiros são presos durante manifestação em frente ao Palácio Guanabara

SÃO PAULO - Dois bombeiros militares foram presos na madrugada desta quarta-feira, 14, no Rio, durante manifestação da categoria em frente ao Palácio Guanabara, segundo informações da Associação SOS Bombeiros.

A manifestação teve início na noite de terça-feira, após ato realizado na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) durante a tarde. Por volta da 1 hora da madrugada desta quarta-feira, o cabo Daciolo e o capitão Marchesini foram chamados para dentro do palácio e acabaram presos, de acordo com a instituição, que ainda não tem informações sobre o motivo da prisão.