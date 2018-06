Dois brasileiros mortos em acidente nos EUA são identificados

Texto atualizado às 17h29

SÃO PAULO - A identidade de pelo dois dos cinco brasileiros que morreram em um engavetamento na Flórida foi revelada nesta segunda-feira, 30, pelo Consulado Geral do Brasil em Miami. As vítimas são Edson José do Carmo, de Goiás, e Rosélia Fagundes da Silva, de Rondônia. Segundo o funcionário do Consulado, eles tinham 38 e 44 anos, respectivamente.

De acordo com as informações da representação diplomática, as cinco vítimas seriam de uma mesma família de brasileiros, mas a identidade de três delas não está ainda confirmada. As famílias já foram notificadas.

Um grupo de cerca de quinze pessoas viajava em duas minivans, segundo o funcionário do Consulado, quando o acidente ocorreu, aparentemente por conta de forte nevoeiro no local. Eles faziam parte de uma igreja de Atlanta e haviam viajado para participar de uma convenção religiosa em Orlando. O acidente matou 10 pessoas e envolveu 12 carros e 6 caminhões.